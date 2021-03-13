وفد من غرفة الشارقة يطلع على المرافق التجارية والترفيهية والخدمات المبتكرة لـ"سيتي سنتر الزاهية"

زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخرا مركز "سيتي سنتر الزاهية" أحدث الوجهات التجارية والسياحية التي افتتحت في إمارة الشارقة، حيث تعرفوا على جوانب مختلفة من المركز وأجنحته والمحلات والمرافق العامة، وما يقدمه من خدمات تعد إضافة نوعية لقطاع التجزئة والقطاع السياحي في الإمارة.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقا من حرص الغرفة على متابعة شؤون القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة عن قرب، في إطار سعيها لتعزيز التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الأعمال المحلي، عبر تبادل وجهات النظر والمرئيات والعمل المشترك على تذليل أية تحديات قد تعيق نمو الأعمال وازدهارها.

وترأس وفد الغرفة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة زياد خير الله الحجي، وسعادة محمد علي بن كامل أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وحمد اللواتي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع مراكز التسوق في الغرفة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة، وكان في استقبالهم سعادة فؤاد منصور شرف المدير العام لإدارة العقارات ومراكز التسوق لدى مجموعة ماجد الفطيم، ومحمد الريس مدير أول مركز سيتي سنتر الزاهية، الذين اصطحبوا الوفد في جولة في مختلف أركان المركز، وقدموا شرحا موسعا حول مرافق التسوق والترفيه المميزة التي يضمها المركز الجديد الذي يمتد على مساحة 136,200 متر مربع.

إضافة نوعية

وأثنى سعادة عبد الله سلطان العويس على هذا المشروع المتميز، وأكد قائلا: "إن مركز "سيتي سنتر الزاهية" يشكل إضافة نوعية لقطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة في إمارة الشارقة، إلى جانب إثراء حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة من خلال ما يقدمه من خدمات مبتكرة وفريدة من نوعها بمرافقه الترفيهية والتسويقية التي تعكس تقدم الشارقة وتطورها في احتضان أهم المراكز على مستوى المنطقة والمستوحاة من الاتجاهات العالمية وتلبي الاحتياجات المحلية"، مشيرا إلى أن افتتاح أكبر مركز للتسوق في الإمارات الشمالية خلال هذه الفترة الاستثنائية يعد إنجاز يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الشارقة ويؤكد على مدى المثابرة والعمل الجاد في المضي قدما في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

تعزيز التواصل

وأشار العويس، إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار التزام الغرفة بتعزيز التواصل وديمومته مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وخصوصا قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة، والذي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي في الشارقة، ومحركا رئيسيا ومساهما في دفع العجلة الاقتصادية وحركة النمو في الشارقة، مشيرا إلى أن الغرفة تحرص على توفير الدعم لهذا القطاع من خلال برامج العمل الفعالة والمبادرات التي تعزز أعماله ودوره في المجتمع الاقتصادي، إلى جانب حرصها على تبادل وجهات النظر مع مجتمع الأعمال بما يخدم مصالحهم ويدعم تطور اقتصاد الشارقة نحو مزيد من الازدهار والنماء.

وجهة تسوق فريدة

من جانبه أعرب سعادة فؤاد منصور شرف، عن شكره وتقديره لغرفة الشارقة على دعمها واهتمامها ومواكبتها لشؤون قطاع مراكز التسوق، مؤكدا حرص مركز" سيتي سنتر الزاهية" على بناء أفضل علاقات التعاون والاتصال مع الغرفة بصفتها الشريك الأول لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، مشيرا إلى أن "سيتي سنتر الزاهية" سيتميز كوجهة تسوق فريدة من نوعها، لاحتضانه مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والترفيه التي ستعكس أسلوب حياة فريد تلبي كافة متطلبات أفراد المجتمع، كما سيوفر مزيجا من أكثر من 360 علامة تجارية جديدة وقائمة، تتناغم جميعها مع بيئة البيع بالتجزئة المعاصرة التي تتميز بجمالية الهندسة المعمارية والمساحات العامة المريحة.

ويعتبر "سيتي سنتر الزاهية" أكبر مركز تسوق في الإمارات الشمالية، كما يهدف إلى خدمة العملاء في كافة المناطق في الشارقة إلى جانب إماراتي أم القيوين ورأس الخيمة، ويرتبط مركز التسوق الجديد مع مجمع "الزاهية" السكني والذي تبلغ مساحته مليون متر مربع.