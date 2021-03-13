الامارات | "الصحة" تعلن تقديم 53,836 جرعة جديدة من لقاح "كوفيد-19"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تقديم 53,836 جرعة جديدة من لقاح "كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 53,836 جرعة من لقاح "كوفيد-19 "خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,516,723 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 65.89 جرعة لكل 100 شخص .

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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