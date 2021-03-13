الامارات | حمدان بن محمد: خطة دبي الحضرية 2040.. مرحلة عمل جديدة للعشرين عاماً المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: خطة دبي الحضرية 2040.. مرحلة عمل جديدة للعشرين عاماً المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خطة دبي الحضرية 2040.. ووجّه أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم .. مرحلة عمل جديدة للعشرين عاماً المقبلة بخارطة طريق واضحة لتنمية مستدامة نستكمل بها مشروعاً تنموياً طموحاً وضع سعادة الإنسان في مقدمة أهدافه.

وأضاف سموه قائلا "الخطة تضمن استعدادنا الكامل لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع والزوار.. بالتركيز على خمسة مراكز حضرية تدعم القطاعات الاقتصادية.. وتنوّع فرص العمل.. وتوفّر المتطلبات الإسكانية ضمن 6 مستويات للتمدُّن تحدد مستوى البنية التحتية لكافة المرافق والخدمات".

واختتم سموه قائلاً "أهداف مهمة للخطة في مقدمتها تعزيز ارتباط المواطن بالأحياء القديمة.. وضمان التوظيف الأمثل للموارد لاسيما الأراضي.. وتوفير الخيارات الأفضل للإسكان.. وزيادة المسطحات الخضراء.. ودعم القطاعات الاقتصادية الجديدة.. مع تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال والتوسع في حلول التنقُّل المستدامة".

محمد بن راشد: يعتمد مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040

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