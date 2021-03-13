مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تحتفل بعيد الأم

احتفالاً بعيد الأم أطلقت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وهي أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات في دبي، بالتعاون مع ستة شركاء رائدين في مجال تجارة المجوهرات، حملة خاصة. من خلال تقديم خيارات هادية فريدة، من المقرر أن تستمر الحملة حتى 21 مارس.

ضمن هذه الحملة، ستعرض جميع متاجر مالابار للذهب والمجوهرات، ومجوهرات جوهرة وليالي، مجموعة حصرية من المجوهرات محدودة الإصدار المخصصة لعيد الأم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. بينما سيطرح كلأً من مجوهرات الكنز، ومجوهرات الأناقة ، ودسول من مجوهرات دهماني مجموعتهم الخاصة في متاجرهم في الإمارات العربية المتحدة فقط.

تحتفل مجموعة دبي للذهب والمجوهرات للعام الرابع على التوالي وهذا العام تنطلق الحملة عبر 125 منفذًا في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق صرح السيد توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: " ان حملة عيد الأم خاصة جدًا بالنسبة لنا ليس بسبب مجموعة المجوهرات الحصرية أو العروض الخاصة ولكن بسبب القيمة العاطفية. يقترب عيد الأم بسرعة، وقد حان الوقت للاستقرار على الهدية المثالية التي تستحقها بلا شك جميع الأمهات في الإمارات. سيقدم صائغو المجوهرات المشاركون تصميمًا رائعًا لمتسوقي المجوهرات وكذلك بعض الصفقات المذهلة. هدية عيد الأم لا تنبع أهميتها من قيمتها المادية، ولكن من قيمتها الرمزية، والتي لا تقدر بثمن بلا شك. وتهدف هذه الحملة الخاصة إلى تكريم الأمهات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة "

مضيفاً: " بعد نجاح حملتنا خلال مهرجان دبي للتسوق رغم التحديات والقيود بسبب كوفيد-19 نعمل كمجموعة على تصميم العديد من الحملات الترويجية المميزة وقريباً سنعلن عن حملات الموسم القادم".