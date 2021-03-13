المنصوري والنيادي يتدربان على السير الفضائي

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أكمل رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي مدة 6 أشهر في برنامج التدريبات في مركز جونسون للفضاء في الولايات المتحدة، وهو مقر رئاسة مشاريع مركبات الفضاء الأميركية المأهولة التي تديرها الإدارة الوطنية للطيران وعلوم الفضاء «ناسا».

ويمضي رائدا الفضاء ومتخصصو البعثة، مدة سنة إلى سنتين في تدريبات عامة في مركز جونسون للفضاء، وبعد الانتهاء بنجاح من هذا التدريب، يصبحون رواد فضاء، كما يتضمن التدريب خمس مراحل أساسية، منها مناهج دراسية وتدريبات الطيران وتدريبات النجاة، وتدريبات للبعثة، بالإضافة إلى تدريبات خاصة.

ويدرس رواد الفضاء علم الديناميكا الهوائية، والفيزياء، وعلم وظائف الأعضاء، وأساليب متابعة سفن الفضاء، بالإضافة إلى علوم أخرى، مثل كيفية الاتصال برواد الفضاء في الفضاء، وأهمية الأجهزة في محطة الفضاء الدولية، والاعتمادات المالية لتحقيق برنامج الرحلة الفضائية.

وتعتبر المناهج الدراسية جزءاً مهماً في تدريب رائد الفضاء، منذ برنامج مركوري. فقد يدرس رائد الفضاء مناهج دراسية في محركات الصواريخ وميكانيكا الطيران، ونظرية الحاسوب، كما يدرس رواد الفضاء الصخور النارية المشابهة لصخور سطح القمر، ويحضرون أيضاً فصولاً دراسية في علم الفلك، والجيولوجيا، وعلوم الحياة، لتساعدهم على أداء التجارب والمشاهدات، بالإضافة إلى تشغيل محطة الفضاء.

وأنهى المنصوري والنيادي حتى الآن ما يقارب 6 أشهر قضياها في تدريبات متقدمة ومستمرة في برنامج التدريبات في مركز جونسون، والتي تتضمن 5 مراحل تشمل تدريبات خاصة، وطيرانا، ونجاة، وتدريبات للبعثة، ومناهج دراسية، تساعدهم على القيام بمهمات طويلة في محطة الفضاء الدولية، فضلاً عن إجراء كافة مهمات رواد الفضاء المحترفين، والتي تشمل الصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها على متن المحطة الدولية، وصولاً إلى التدريبات الروتينية التي تشمل تشغيل والتعامل مع أنظمة الحواسيب، وتخزين المعدات وتحديد مواقعها، والتواصل مع المحطات الأرضية.

ويستعد مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال الفترة القريبة المقبلة، للإعلان والكشف عن هوية رائدي الفضاء الإماراتيين الجديدين من متقدمي الدفعة الثانية اللذين سيتم اختيارهما من بين 4 متأهلين نهائيين حاليين، بعد إجرائهم اختبارات المرحلة النهائية، فيما سينضم من سيقع عليهما الاختيار إلى رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ليصبح لدى الإمارات 4 كوادر يؤسسون لفريق وطني متكامل.