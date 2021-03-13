محمد بن بدوه.. تاريخ يتنفس

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يعتبر معالي محمد صالح عبد الله بن بدوه الدرمكي من الرعيل الأول من أبناء الوطن الذين حملوا على عاتقهم تحويل حلم «الإمارات» إلى واقع، لينعم المواطن بالرفاهية والوطن بالأمن والأمان، وبجهوده وأبناء جيله والأجيال اللاحقة، حققت الدولة مكانتها المرموقة عالمياً في مختلف المجالات.

وشغل الدرمكي، العديد من المواقع، وأسندت إليه عشرات المهام الوطنية، بتكليف من القيادة الرشيدة، وكان شاهداً على مراحل البناء والتطوير قبل تأسيس الاتحاد عام 1971، وبعده، بفضل رؤية القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، الذي آمن بالفكرة الاتحادية، وعمل جاهداً لتحقيقها وكرس وقته لها، وعلى النهج يستكمل المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الحكام.

احترام التقاليد

ولد محمد صالح عبد الله بن بدوه الدرمكي في القطارة بمدينة العين في 30 ديسمبر1946، ونشأ منذ الصغر على احترام التقاليد، وقيم المجتمع، ومد يد العون للناس، وتعلم القراءة والكتابة وحفظ أجزاء من القرآن الكريم في الكتاتيب، وواصل دراسته النظامية حتى حصل على الثانوية العامة من دولة قطر في عام 1964.

ونشأ الدرمكي على الولاء للقائد المؤسس، وكرس حياته لخدمة وطنه، وتأثر بشخصية الشيخ زايد وتعلم من مدرسته الصبر والإخلاص والعزيمة، وسار على نهجه وكان هدفه الرئيسي رفعة الوطن وخدمة المواطنين.

وعبر مشوار طويل وممتد من العمل والعطاء للوطن تنقل الدرمكي بين العديد من المناصب، مؤكداً دائماً بإخلاصه في العمل أن الرسالة الأهم في الحياة هي الانتماء للوطن، والولاء لقيادته الرشيدة، التي لا تدخر جهداً لإسعاد المواطنين، وتوفير احتياجاتهم كافة.

وعمل الدرمكي في شرطة إمارة أبوظبي من سنة 1962 إلى سنة 1970، وفي دائرة المشتريات والإسكان بمدينة العين من سنة 1970،

كما عمل في دائرة الآثار والسياحة بمدينة العين، وفي ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، ومن المواقع التي شغلها كذلك رئيس دائرة الجمارك في إمارة أبوظبي من سنة 1990 إلى 2004.

وإلى جانب المناصب التي تقلدها، تشرف الدرمكي بعضوية المجلس البلدي بمدينة العين مدة 30 عاماً، وعضوية المجلس الوطني الاتحادي 21 عاماً، بجانب 12 عاماً قضاها في عضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

يقول محمد صالح عبد الله بن بدوه الدرمكي: تعلمنا من والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأدب والأخلاف الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، والمعاني الطيبة التي يجب يتحلى بها البشر.

ويضيف: شهدت الإمارات تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، والإنجازات المتتالية التي تتحقق، وآخرها إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، وهذا يدل على استثمار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، خيرات البلاد، لرفاهية الجميع، وعلى النهج يسير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتستمر الإنجازات التي تقف شاهداً على رؤية حكام الإمارات وحبهم الكبير لوطنهم.

ويضيف: المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أساس نهضة الإمارات التي نعيشها، لأنه كان يؤمن أنه لا سبيل للنهوض بالوطن وبأبنائه إلا بالوحدة.

وحول ما تشهده الإمارات من نهضة مستمرة، قال: عايشت نهضة الدولة منذ سنوات من قبل تأسيس الاتحاد عام 1971، وألمس حالياً كرجل أعمال، السهولة الكبيرة في مقومات الحياة كافة، والحصول على خدمات مهمة مثل الصحة والتعليم، مشيراً إلى أنه منذ اللحظة الأولى لقيام الاتحاد، انطلق العمل لبناء الدولة الجديدة وترسيخ جذورها وتأصيل مبادئها في نفوس المواطنين والمقيمين، في عملية تنمية تعتبر الأضخم في العصر الحديث، لأنها انطلقت من الصفر، وحققت ما يعتبره الخبراء بالمعجزة.

بطولات العين

يعتبر معالي محمد صالح بن بدوه الدرمكي، الذي يعمل حالياً رئيساً لجمعية الإمارات للسلامة المرورية، من أوائل المسؤولين الذين عملوا بنادي العين الرياضي وأحد مؤسسيه، وعضو مجلس الإدارة سابقاً، وعضو مجلس الشرف حالياً.

وخلال فترة عمله بنادي العين والتي امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً، أسهم بقدرٍ كبير في التطور والنهضة الكبيرة التي شهدها النادي منذ انطلاقة رياضة الإمارات، حيث امتدت فترة عمله بداية من العام 1968.

وكان من المسؤولين الذين يحرصون على التواجد بالنادي بصورة يومية، ومن أكثر المتابعين لفريق الكرة الأول وحضوراً لحصصه التدريبية، ولعب دوراً كبيراً في التطور والتقدم في المستوى الفني الذي تميز به فريق الكرة الأول من خلال رفعه دوماً لمعنويات اللاعبين وتشجيعهم، الشيء الذي ساعد «الزعيم» العيناوي في أن يكون طرفاً في جميع المنافسات، وكان سبباً في حصده العديد من البطولات.

وخلال الفترة التي كان فيها معالي محمد صالح بن بدوه عضو مجلس الإدارة:

فاز فريق العين بالدوري الإماراتي تسع مرات، بداية من موسم 76 - 77 إلى موسم 2003 - 2004، وبكأس رئيس الدولة ثلاث مرات وبكأس السوبر مرتين، وكأس الخليج العربي مرة واحدة في عام 2001، وبالبطولة الآسيوية مرة واحدة في عام 2003.

شخصية رياضية

محمد صالح عبد الله بن بدوه الدرمكي شخصية رياضية من طراز رفيع، ومن هواياته سباق الجمال، وكرة القدم، والكرة الطائرة