«زايد الخيرية» تشارك في «واجهة التعليم 2021 الافتراضي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تشارك مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في أعمال مؤتمر واجهة التعليم 2021 الافتراضي وفعاليات مؤتمر شباب الشرق الأوسط اللذين ينطلقان في 22 مارس الحالي.

وأكد حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام المؤسسة أن الهدف التعليمي من ضمن أولويات أهداف المؤسسة التي رسم معالمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث نواصل رعاية الطلبة في التحصيل الدراسي في كل المستويات، من مرحلة التعليم الأساسي وحتى الجامعي وما بعد الدراسات الجامعية.

وقال العامري: بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة نشارك في هذا الحدث، مساهمة في تعزيز هذه المسيرة لواجهة التعليم لتكون زاداً معرفياً للطلبة، وتوجيهاً لتطلعاتهم في التعليم الجامعي.