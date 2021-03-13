الامارات | تاجر يشترى 45 ناقة.. ويرفض دفع ثمنها كاملاً

شكرا لقرائتكم خبر عن تاجر يشترى 45 ناقة.. ويرفض دفع ثمنها كاملاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام تاجر بأن يؤدي إلى صاحب مزرعة مبلغ 235 ألف درهم، بقية قيمة شراء 45 ناقة رفض دفعها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات. وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام صاحب مزرعة برفع دعوى قضائية ضد تاجر، طالب بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 235 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن التاجر اشترى 45 ناقة منه بقيمة 485 ألف درهم، سدد منها مبلغ 250 ألف درهم، ورفض سداد 235 ألف درهم وراح يماطله. وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي ولم يحضر التاجر.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن الثابت بالأوراق أن المدعي باع 45 ناقة للتاجر نظير مبلغ 485 ألف درهم، وذلك على دفعتين ممهورتين بتوقيع منسوب للتاجر، وأقر المدعي باستلامه 250 ألف درهم، مبيناً أنه لم يستلم بقية المبلغ وقدره 235 ألف درهم، ولم يثبت التاجر سداد المبلغ، ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته منه، ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بانشغال ذمة التاجر بالمبلغ لصالح المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام التاجر بأن يؤدي للمدعي مبلغ 235 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

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