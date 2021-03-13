الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية اتفاق تعاون مع رابطة الكليات الطبية الأميركية، أول من أمس، تتيح لطلبة الطب في الجامعة، المشاركة في برنامج فرص التعلم للطلاب الزائرين، ما يتيح للطلبة الانضمام إلى برامج إكلينيكية اختيارية في أفضل الكليات الطبية في الولايات المتحدة والدول الأخرى المشاركة في البرنامج.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التزام الجامعة بتوفير أفضل الفرص التعليمية العالمية لطلبتها، والارتقاء بعلمهم لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الرعاية الصحية.

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