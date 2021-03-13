الامارات | 2250 إصابة جديدة بـ «كورونا» و9 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 2250 إصابة جديدة بـ «كورونا» و9 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 239 ألفاً و525 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لها، وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 422 ألفاً و246 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1736 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 401 ألف و539 حالة.

كما أعلنت عن وفاة تسع حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1378 حالة.

إلى ذلك، كشفت الوزارة عن تقديمها 55 ألفاً و537 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن ستة ملايين و462 ألفاً و887 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 65.35 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» قدمتها «الصحة» خلال 24 ساعة.

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