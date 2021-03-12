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تخصيص مراكز لتطعيم منتسبي «التربية والتعليم» في الشارقة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - خصصت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدداً من المراكز في إمارة الشارقة لتطعيم جميع منتسبي وزارة التربية ضد مرض كوفيد- 19 الناجم عن الإصابة بفيروس المستجد.
وقالت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إن هذه الخطوة تأتي «استكمالاً للجهود الوطنية المبذولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد- 19».

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وأضافت الوزارة «تم اعتماد المراكز التالية للتطعيم ضد فيروس كوفيد- 19 لجميع أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وكافة منتسبي وزارة التربية والتعليم».

  • مواقع التطعيم لمنتسبي وزارة التربية والتعليم في الشارقة
    مواقع التطعيم لمنتسبي وزارة التربية والتعليم في الشارقة

وأرفقت الوزارة التغريدة بجدول يضم مراكز التطعيم وأيام وأوقات الدوام فيها. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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