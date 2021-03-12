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الإمارات تقدم 55537 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة الماضية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 55,537 جرعة من لقاح "كوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,462,887 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 65.35 جرعة لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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