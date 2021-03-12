الامارات | محمد بن راشد: مستمرون في العطاء والتقدم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: مستمرون في العطاء والتقدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إلى الاستمرار في العمل والعطاء وعدم الاستسلام لليأس.

ونوه سموه في فيديو نشره على حسابه «إنستغرام» ضمن وسم #ومضات_قيادية، بعدم التسليم بمشاكل العالم التي لا تتوقف، وإرجاء تنفيذ المشاريع إلى حين انتهائهامؤكداً أن دولة الإمارات تعتبر تجربة حية لاستمرار الحياة وقهر التحديات.

وقال سموه «مشاكل العالم لا تتوقف، لو قلنا قبل 40 عاماً إننا سنتوقف حين يدب الأمن، لما وصلنا إلى أي مكان، لا بد لنا أن نستمر في النمو وأن نجتهد في حق شعبنا ونطور بلدنا، نحن لا نضيع الوقت، فالوقت الذي يمر لا يرجع، مثله كمثل ماء النهر الذي لا يرجع، علينا أن نستمر في العطاء والتقدم لبلادنا وشعبنا ولمجتمعنا، فلا تتوقف ولا تفقد الأمل، نحن نتعلم كل يوم شيئاً جديداً».

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