الامارات | "الأرصاد": تغيّر في أحوال الطقس من السبت إلى الثلاثاء

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": تغيّر في أحوال الطقس من السبت إلى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس غداً تغيراً ملحوظاً، إذ يكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة شمالاً وعلى الجزر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على أن يكون رطب ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الفقية، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الأحد سيصبح صحواً إلى غائماً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً حتى صباح الاثنين، مع احتمال تشكّل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، بينما تبقى الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا ، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، على البحر الذي يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح أن يوم الاثنين سيبقى صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس الثلاثاء، توقع المركز أن يظل صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، على أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، ويكون رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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