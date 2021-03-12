الإمارات: أكثر من 239 ألف فحص تكشف 2250 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1736 حالة شفاء و9 وفيات

ابوظبي - سيف اليزيد - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 239,525 فحصاً جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عبر «تويتر»، «الصحة تجري 239,525 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 2,250 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد، و1,736 حالة شفاء و 9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية».