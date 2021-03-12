تفاعل منقطع النظير عبر «تويتر».. محمد بن زايد عزنا وفخرنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أثار وسوم #ميلاد_أسد_الإمارات، #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا #محمد_بن_زايد، التي أطلقها الإماراتيون والمقيمون على موقع «تويتر» بمناسبة ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يوافق 11 مارس من كل عام، تفاعلاً منقطع النظير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشهدت تلك الأوسمة آلاف التغريدات وإعادة التغريدات التي عبرت عن مشاعر الحب والولاء التي يكنها كافة أبناء الوطن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنين له دوام الصحة والعافية، وأن يبقى ذخراً للوطن، في تغريدات جسّدت مشاعر عفوية صادقة تعكس التلاحم الحميم، بين القيادة والشعب.

وتمنى المغردون لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دوام الصحة والعافية ليظل نبراساً لوطن العز، وذخراً لشعب الإمارات المحب.

ووصف المغردون سموه، بأنه رمز التسامح ورجل السلام والإنسانية، معرببين عن أمنياتهم لسموه بطول العمر والصحة والعافية والسعادة.

ومن التغريدات «مهما خط القلم.. وانطلق اللسان بأعذب الكلمات.. فلن نوفي شيخنا وتاج رأسنا أبوخالد حقه.. حفظ الله الإمارات حكاماً وشعباً.. ووطناً حراً أبياً عزيزاً مصاناً من كل شر ومكروه» و«كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فخر الوطن».



