11 مارس.. شموخ وطن وفرحة شعب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يعتبر 11 مارس يوم فرح في الإمارات، لأنه يوافق يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ذلك القائد الذي يمثل شموخ الإمارات وهيبتها وأملها وطموحها وثقتها في مستقبل أفضل.

تربى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مبادئ وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فكان أشبه الناس به، خَلقاً وخُلقاً.

آمن سموه بالأخوة الإنسانية، فعمل على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات، في وقت كانت مساعيه الدائمة لسعادة الإنسان أياً كان، ليؤكد أنه رجل من طراز فريد.

عمار النعيمي: رجل الإنسانية والسلام

وصف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه رمز التسامح ورجل السلام والإنسانية، معرباً عن أمنياته لسموه بطول العمر والصحة والعافية والسعادة.

ودوّن سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: « 11 مارس ميلاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هيبة وطن، وعزة شعب.. رمز التسامح ورجل السلام والإنسانية.. دمت لنا قائداً وملهماً ومعلماً.. أطال الله في عمرك، ومتعك بالصحة والعافية والسعادة».

المعلم أحمد مندي: القائد الحكيم المتواضع

نشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على حسابه في «تويتر» فيديو بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضمن حديثاً للأستاذ أحمد مندي، أحد معلمي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على «تويتر»: «بتسجيل لصوت صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد، أخذنا الأستاذ أحمد مندي في رحلة بمناسبة ذكرى ميلاد سموه. استرجع الأستاذ مندي ذكرياته مع الطالب المجتهد الذي عُرف عنه حب طلب العلم والمشاركة الفاعلة، والقائد الحكيم المتواضع الذي يذكر فضل مدرسيه حتى بعد مرور عقود من الزمن».

واستعاد الأستاذ أحمد مندي، في رحلة من الذكريات، انطباعاته خلال تلك الفترة.

وأوضح الأستاذ أحمد مندي قائلاً: «إن الشيخ محمد بن زايد كان طالباً عادياً، (يقصد أنه كان لا يميز نفسه عن عامة أبناء الوطن)، وكان وقتها في الصف الخامس أو السادس، والشيخ حمدان في الصف الثاني، والشيخ هزاع في الصف الأول، وكان حالهم حال أي طالب عادي».

وذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان يهتم بحضور الطابور الصباحي، وكان نشطاً وله مجلة (مجلة الصباح)، يلقي فيها عدداً من الموضوعات، وقد أفادته كثيراً في مستقبله. وأوضح الأستاذ أحمد مندي: «فالآن عندما تستمع للشيخ محمد بن زايد (ما شاء الله عليه)، تجد موضوعه الذي يتحدث فيه متسلسلاً»، وبث الأستاذ أحمد مندي من خلال الفيديو تسجيلاً صوتياً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسموه يلقي حكمة العدد للمجلة الصباحية في طابور الصباح، حيث قال سموه: «من جدّ وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، على الإنسان أن يجتهد في عمله». وأوضح الأستاذ أحمد مندي أن أحد الزملاء الذين يعملون في (القصر) اتصل به يوماً ما يخبره بأن «طالب قديم يبغى يزورك»، فقلت له: «حياه»، قال لي إنه الشيخ محمد بن زايد، فكان أن زارني سموه في منزلي، فأصبحت زيارة عائلية، استعدنا فيها ذكريات الماضي.

حمدان بن زايد: دمتم لشعب أحبكم وأحببتموه

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عن فخره بما تحقق من رفعة وريادة وتفوق وإنجاز خلال السنوات الماضية من عمر دولة الإمارات بتوجيهات وعطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه بمناسبة يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن أعوام الناس وأيامهم تكون خالدة بالذكريات، ولكن أعوام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفرت بالإنجازات وما تحقق للوطن.

وتمنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دوام الصحة والعافية ليظل نبراساً لوطن العز، وذخراً لشعب الإمارات المحب. ودوّن سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «أخي ورفيق الدرب، اليوم نحتفي بالرفعة التي خطت على مدى الأعوام، بالريادة المثلى.. بالعطاء اللامتناهي، أعوام الناس وأيامهم تخلد بالذكريات، وأعوامكم تحفر بالمنجزات، دمتم نبراساً لوطن العز، دمتم ذخراً لشعب أحبكم وأحببتموه، ودمتم لرفيق درب وشاهد على مسيرة المجد والعطاء..».