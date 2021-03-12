«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة «الداخلية» بشأن الدفاع المدني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل 16 مارس 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، ويوجه أربعة أسئلة تتعلق بالشؤون الأمنية.

وحسب جدول أعمال الجلسة، يوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث يوجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً حول «تأثير جائحة كورونا على الأمن والمنشآت العقابية»، ويوجه عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول «تباين وهامش السرعات»، ويوجه محمد عيسى الكشف سؤالاً حول «أخطار الأودية والأمطار»، بينما توجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً حول «شهادة حسن السيرة والسلوك».

كما يناقش المجلس مشروع الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، ويعرض موضوعين عامين واردين من اللجان للموافقة عليهما ورفعهما إلى الحكومة، هما: موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث» المتبنى من لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وموضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء» المتبنى من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية.

ويطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات»، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع «التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني».

وفي بند الرسائل الواردة من الحكومة، يطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، والموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي». وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية».

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة من دور الانعقاد العادي الثاني المعقودتين بتاريخ 9/‏‏2/‏‏2021 و 16/‏‏2/‏‏2021.