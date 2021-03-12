مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل ينطلق الأحد المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - منى الحمودي (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق الأحد المقبل، أعمال مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل تحت شعار «واقع جديد، آفاق جديدة»، بمشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار من مختلف دول العالم، ومجموعة بارزة من الخبراء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 13 ألف شاب وشابة من مختلف أنحاء الإمارات. وفي هذا السياق قال محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، لـ «الاتحاد»: «تأتي انطلاقة الدورة الحالية من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» بالتزامن مع عام الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات، والتي تعد استثنائية لما تحمله هذه المناسبة من معانٍ كبيرة في الاحتفال بنصف قرن من الإنجازات والتنمية والعطاء في مختلف المجالات، والتي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عالمياً». وأضاف: تتبوأ دولة الإمارات موقعاً ريادياً على الساحة الدولية لما تمتلكه من قيم راسخة وثقافة منفتحة وقيادة مُلهمة تؤمن بسواعد أبناء هذا الوطن واستثمرت بأفراد شعب الإمارات الذين سيقودون التغييرات حول المستقبل».

وتابع: في هذا العام الاستثنائي 2021 الذي يتطلب التكيف مع المتغيرات بسبب جائحة «كوفيد-19»، أعلن المجلس تحويل برنامجه من أرض الواقع إلى منصة إلكترونية تجمع قادة الدولة مع شريحة الشباب، لتوحيد الجهود ورسم ملامح مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتركيز على ثلاثة محاور هي عالم متغير، فرص جديدة، اليوبيل الذهبي - الخمسون عاماً القادمة».

وأكد أن التغييرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم من انتشار للجائحة والتطور الكبير في التقنيات الرقمية، يتعين على شريحة الشباب في دولة الإمارات التكيف مع هذه التغييرات من خلال اكتساب مهارات جديدة، وتبني القطاعات الناشئة من مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة.

وأوضح النعيمي أن المنتدى يضم نخبة من كبار القادة وصناع القرار وخبراء في مختلف المجالات، سيعملون على نقل خبراتهم للشباب المشاركين.

وفي المحور الأول للمجلس، تحت شعار: «عالم متغير»، تأتي الجلسة الحوارية التي يشارك فيها معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم وحنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لـHub71، ويندي كوب، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمؤسسة «تيتش فور أُول» وعلي مطر، رئيس الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «لينكد إن».

وفي جلسة بعنوان: «الصحة النفسية: التعامل مع التغيير»، تقدم الدكتورة لوري ر. سانتوس، أستاذة علم النفس، رئيس كلية سيليمان في جامعة ييل، الولايات المتحدة وخولة حماد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تكلم» الإلكترونية، النصائح التي يمكن استخدامها لتحسين الصحة النفسية.

وتقدم جلسة:«عالم متغير» أداءً ثقافياً بعنوان «حكايات»: «قصص سيمفونية» وذلك في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، حيث يقدم إيهاب درويش في رحلة إبداعية مع الموسيقى السمفونية، يشارك بها 128 فناناً من 20 دولةً، وتلقي الضوء على قيم التبادل والتنوع والانفتاح بين الثقافات التي تتميز بها دولة الإمارات.

«فرص جديدة»

وتبدأ جلسات المحور الثاني «فرص جديدة» بكلمة رئيسية يلقيها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء حول الوضع الجديد لبناء المستقبل.

ويلي الكلمة الرئيسية، جلسة «تعلم التفكير من منظور جديد» مع آدم جرانت، اختصاصي علم النفس المؤسسي في كلية وارتون لإدارة الأعمال وأحد أكثر المؤلفين مبيعاً، وتترأس الجلسة بيكي أندرسون، مدير التحرير ومذيعة شبكة «سي أن أن» الإخبارية في أبوظبي.

وتشارك معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع ومعالي مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، وبمشاركة محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» وحمد الحامد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «غراسيا»، في جلسة حوارية يترأسها علي الشمري، مشارك في برنامج خبراء الإمارات، ومدير الإنشاءات البحرية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، لمناقشة ما يشكله اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات من فرصة ثمينة لتشجيع الشباب في الدولة على تصوّر مستقبل أكثر استدامة وذكاءً وشمولية، وأن الجيل القادم من القادة سيتولى تطوير أجندات جديدة للدولة، تهدف إلى بناء اقتصاد نظيف خال ٍمن الكربون، واستخدام التكنولوجيا لخدمة التعليم والبحث والصناعة، وتعزيز التنمية الاجتماعية.

وبعنوان: «نموذج المساعدة الجديد»، يشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها وآشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي42» للرعاية الصحية، في جلسة تستعرض التغييرات الجذرية غير مسبوقة التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا والفرص الجديدة لدمج الخدمات اللوجستية المتقدمة مع التكنولوجيا بما يصب في خدمة البشرية جمعاء، وأهم الفرص التي توفرها المساعدات اللوجستية الإماراتية للشباب في دولة الإمارات.

ويستعرض معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، خلال جلسته بعنوان: «الفرص في الخمسين عاماً القادمة»، أبرز القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وستسهم في خلق فرص عمل في الوضع المعتاد الجديد، في ظل وجود تكنولوجيا معتمدة على الابتكار ستدفع بالمزيد من النمو والتطور.

اليوبيل الذهبي

وفي المحور الثالث لمجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، بعنوان: «اليوبيل الذهبي، الخمسون عاماً القادمة»، تُقدم معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل جلسة بعنوان: «جيل مهمة الخمسين»، يليها جلسة لمعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بعنوان: «مضاعفة حجم الاقتصاد للدولة خلال السنوات العشر القادمة».

وفي جلسة بعنوان: «القطاعات الحديثة» تشارك معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وبمشاركة محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسناء محمد سهيل، رئيس فريق تأسيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وتستعرض جلسة: «العوالم الرقمية وأبطال الابتكار» أفضل الفرص لازدهار القطاعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، بمشاركة معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أميت سود، مدير معهد جوجل الثقافي، حسين فريجة، مدير عام «سناب» في منطقة الشرق الأوسط وإيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق أنغام.

الجلسة الختامية

في الجلسة الختامية لمجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، يلقي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، كلمة رئيسية بعنوان: «واقع جديد، آفاق جديدة».