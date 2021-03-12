الامارات | بلدية دبا الفجيرة تغلق 22 منشأة غير ملتزمة بتدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الفجيرة تغلق 22 منشأة غير ملتزمة بتدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي عن إغلاق 22 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منها التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، وأهملت في تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية المتبعة، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى فبراير من العام الجاري.

ولفت اليماحي إلى أنه تم توجيه 250 مخالفة و264 إنذاراً لمنشآت غير ملتزمة بالشروط الصادرة عن البلدية، التي تلزم بتطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية التي تتعلق بنظافة المعدات والمكان ووجود الحشرات في المحال، بالإضافة لعدم وجود بطاقة صحية للعمال.

وأشار إلى أنه تمت مصادرة 769 كغم، تضمنت 703 كغم من المواد الغذائية، و42 كغم مواد تجميلية، و15 كغم مواد استهلاكية، منها (تجميلية، منظفات، عطور، أوانٍ تالفة)، بالإضافة لمصادرة تسعة كغم من المواد المحظورة.

وأشار اليماحي إلى تنفيذ 1803 زيارات تفتيشية من قسم الصحة في البلدية، منها 437 جولة على أسواق اللحوم والأسماك والخضار، و285 زيارة على الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية، لافتاً إلى أن زيادة عدد الإنذارات والمخالفات على المنشآت جاء من خلال متابعة البلدية للالتزام بالتعليمات الصادرة حول الإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا.

ونوه اليماحي بالتعامل مع ثلاث شكاوى واردة للبلدية خلال الشهرين الماضيين تتعلق بالنظافة وبيع مواد غذائية فاسدة، بالإضافة لوجود حشرات، مضيفاً أن مفتشي البلدية رصدوا عدداً من الملاحظات المعنية بقلة وعي بعض العاملين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ضرورة التعاون من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.

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زيارات تفتيشية نفذها قسم الصحة في البلدية.

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