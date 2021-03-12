الامارات | الإمارات تعلن عن صندوق بـ 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن صندوق بـ 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، جرى خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

وجرى عقب الاتصال الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، يستهدف الاستثمار بقطاعات استراتيجية في إسرائيل، وستقوم الإمارات من خلال هذا الصندوق بالاستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية، تشمل الطاقة والتصنيع والمياه، والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها، وسيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص.

ويأتي تأسيس الصندوق بعد التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي التاريخي بين البلدين، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اثنين من الاقتصادات المزدهرة في المنطقة، وفتح المجال للاستثمارات، وخلق فرص الشراكة لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدين والمنطقة. وتعد هذه المبادرة إحدى نتائج اتفاقية السلام التي وقّعتها دولة الإمارات وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وتجسد روح الصداقة والتعاون بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى إرادتها المشتركة للنهوض بالمنطقة، وتقديم نموذج لفوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة.

- التركيز على الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها الطاقة والتصنيع والرعاية الصحية والمياه والفضاء والتكنولوجيا الزراعية.

- الصندوق سيركّز على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسيتم تمويله من مخصصات من الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news