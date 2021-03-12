الامارات | 714 طالباً يستفيدون من التدريب العملي في شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 714 طالباً يستفيدون من التدريب العملي في شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت منصة «إيفاد» التابعة لشرطة دبي، أن عدد المتدربين من طلبة الجامعات، الذين حصلوا على فرصة التدريب العملي في شرطة دبي، بلغ 714 طالباً وطالبة من 94 تخصصاً، من 47 مؤسسة تعليمية، خلال الفترة من 2019 حتى العام الجاري، ضمن برنامج تدريبي عملي ومتنوع يجمع بين التدريب «عن بعد» للتخصصات الإدارية والتقنية، والحضوري للتخصصات العلمية. وأشاد الطلبة بمستوى التجربة والتدريب الذي حصلوا عليه، والتسهيلات والدعم اللذين تلقوهما، خصوصاً الطلبة الذين تزامن وقت تدريبهم الجامعي في عام 2020، الذي شكّل تحدياً كبيراً بسبب جائحة فيروس «كورونا»، إلا أن القيادة العامة لشرطة دبي ذللت الصعوبات لهم لضمان استمرارية تدريبهم الجامعي.

وقال مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، إن عام 2019 شهد تدريب 106 طلاب وطالبات، وفي عام 2020 بلغ عدد المتدربين 445 طالباً وطالبة، ومع بداية العام الجديد وصل عدد المتدربين الحاليين إلى 163 متدرباً، من مختلف الجنسيات من 47 مؤسسة تعليمية ومن 94 تخصصاً.

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