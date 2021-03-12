الامارات | الإمارات الأعلى إقليمياً في حسابات «التواصل الاجتماعي» للفرد

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأعلى إقليمياً في حسابات «التواصل الاجتماعي» للفرد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت أكاديمية الإعلام الجديد تقريرها الشامل، الأول من نوعه، حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة، وأبرز المحطات في الإعلام الاجتماعي في هذا القطاع لعام 2020، وأكثرها تأثيراً في الساحتين العربية والعالمية.

وبحسب التقرير، سجل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات المعدل الأعلى إقليمياً في عدد حسابات التواصل الاجتماعي للفرد، بمعدل 10 حسابات للشخص الواحد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويعرض التقرير، الذي أصدرته الأكاديمية تحت عنوان «كيف استخدم الشرق الأوسط وسائل التواصل الاجتماعي في 2020»، أهم التوجهات التي سادت استخدام منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2020 الذي ارتفع بشكل كبير نتيجة الإجراءات الصحية الوقائية التي ترافقت مع التدابير التي اتخذتها دول العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ورصد التقرير اعتماد 79% من الشباب العربي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للاطلاع على الأخبار اليومية، مشيراً إلى زيادة كبيرة في متابعي عدد من أهم الشخصيات المؤثرة على تطبيق «تيك توك» بنسبة 65%، بين فبراير وأغسطس في عام 2020.

كما رصد نمو استخدام الشركات لتطبيقات التراسل الفوري مثل «واتس أب»، وتطبيقات الاجتماعات الافتراضية، مثل «زووم» و«تيمز»، مع تطبيقها خيارات العمل عن بُعد بفعل الإجراءات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

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