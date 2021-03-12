الامارات | «بلدية دبي» تغلق 3 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق 3 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت ثلاث مؤسسات، أول أمس، كما خالفت مؤسستين وأنذرت 41 أخرى، بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية، والنظافة الشخصية، والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت البلدية أن قرارات الإغلاق شملت مقهى للشيشة في منطقة نايف بسبب الاكتظاظ، ومغسلة في منطقة الضغانية بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، كما تم إغلاق صالون في منطقة القصيص الثالثة بسبب الاكتظاظ.

ولفتت إلى أن الإغلاقات والمخالفات جاءت جميعها بسبب تجاهل الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة تحمل جميع المؤسسات المسؤولية بالالتزام بالإجراءات المحددة، لحماية المجتمع. وأفادت البلدية بأن المفتشين نفذوا 2338 زيارة تفتيشية، وبلغت نسبة الالتزام 98%، بمعدل 2293 مؤسسة.

وذكرت أن مفتشيها يدققون على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، للتأكد من تطبيق الاشتراطات كافة.

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