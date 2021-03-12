الامارات | 2087 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1677 حالة شفاء و16 وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2087 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1677 حالة شفاء و16 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 225 ألفاً و489 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وكشفت الوزارة عن 2087 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 419 ألفاً و996 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1677 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 399 ألفاً و803 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 16 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1369 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

- «الصحة» أهابت

بالأفراد الالتزام

بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

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