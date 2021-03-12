الامارات | محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس أرمينيا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس أرمينيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من رئيس جمهورية أرمينيا، أرمين ساركيسيان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

تسلّم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدى استقباله، أمس، على عشاء عمل في أبوظبي، وزير خارجية أرمينيا، آرا أيفازيان.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها الاستثمارية والأمن الغذائي.

كما استعرض سموه ووزير خارجية أرمينيا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير خارجية أرمينيا، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

من جانبه، أعرب أيفازيان عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقتها الثنائية مع دولة الإمارات، التي تشهد تطوراً مستمراً في العديد من المجالات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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