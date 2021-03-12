الامارات | «الصحة» تقدم 39 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 39 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 39 ألفاً و489 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع جرعات اللقاح التي تم تقديمها حتى أمس ستة ملايين و407 آلاف و350 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح بلغ 64.78 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة في توفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

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