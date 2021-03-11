الامارات | توظيف.. 100 وظيفة حكومية وخاصة في أبوظبي بانتظار الباحثين عن عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. 100 وظيفة حكومية وخاصة في أبوظبي بانتظار الباحثين عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت «الإمارات اليوم» توافر ما يزيد على 100 فرصة عمل بجهات حكومية وخاصة في قطاعات مختلفة، على موقع وظائف أبوظبي الإلكتروني، المتاح عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة (تم)، بخبرات تراوح ما بين سنتين و30 سنة خبرة، أبرزها في مهن «معلمين، ومحللي نظم معلومات جغرافية، ومهندسين في مجالات الاتصالات والبترول وعمليات تشغيل الآلات الدقيقة، والأمن والسلامة»، على أن يتم التقدم لشغل هذه الوظائف من خلال الموقع التوظيفي بإجراءات لا تستغرق ست دقائق.

وتفصيلاً، أكدت منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة (تم)، الاهتمام الحكومي بتنمية جميع القطاعات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، ما يُحرك عجلة الاستثمار، ويُوفر فرص العمل للمواطنين والوافدين، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني «وظائف أبوظبي»، والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية ومعارض التوظيف، تعد إحدى الوسائل التي يمكن الاستعانة بها من قبل الباحثين عن فرص عمل، لإيجاد الوظيفة المناسبة.

وتعتبر منظومة «تم» إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسَرّعات التنموية «غداً 21»، التي يتم تطويرها بجهد تعاوني بين جميع الجهات الحكومية في أبوظبي. وتقوم «تم» بتوظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتوفير تجارب خدمية سلسة للمتعاملين في العاصمة أبوظبي.

ووفقاً للمنصة، فقد تم تصميم موقع وظائف أبوظبي الإلكتروني، لربط الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من خلال استخدام بوابة مصممة خصيصاً لذلك، إذ يحتوي الموقع على قاعدة بيانات ضخمة من سيّر ذاتية لباحثين عن وظائف وإعلانات عن وظائف شاغرة لعدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة.

ويُقدم الموقع خدمات لأصحاب العمل من القطاعين العام والخاص في أبوظبي، منها تسجيل وإنشاء ملف خاص بجهة العمل، الإعلان عن الوظائف الشاغرة، والبحث في قاعدة بيانات السِيَرْ الذاتية، كما يُقدم الموقع خدمات للباحثين عن عمل من المواطنين والمقيمين، منها التسجيل وإنشاء ملف شخصي وسيرة ذاتية، والتقديم على الوظائف المُعلن عنها.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال بحثها في موقع وظائف أبوظبي الإلكتروني، توافر ما يزيد على 100 فرصة عمل بجهات حكومية وخاصة في قطاعات مختلفة، بخبرات تراوح ما بين سنتين و30 سنة خبرة، أبرزها في مهن «معلمي لغة عربية وتربية إسلامية بمدارس متخصصة، ومحللي إدارة وصيانة نظم معلومات جغرافية، ومهندسين في مجالات الاتصالات والبترول وعمليات تشغيل الآلات الدقيقة، والأمن والسلامة».

كما تضمّنت قائمة التخصصات الوظيفية المعروضة كذلك، مديري مشروعات تقنية معلومات، ومساعدي تدريس دعم أكاديمي، وأطباء في تخصصات مختلفة، وفنيين في الميكانيكا، وأخصائيين في علوم البيانات، وضباط تقييم السياسات وتحليل الأثر، وضباط تميّز مؤسسي، إضافة إلى مرشد طلّابي، ومساعد أمين مكتبة أنظمة - موارد إلكترونية.

وبحسب موقع وظائف أبوظبي الإلكتروني، يمكن للباحث عن عمل من خلال خدمة البحث عن شواغر، التقديم على وظيفة شاغرة تناسب مؤهلاته ومهاراته، في مدة زمنية لا تزيد على ست دقائق، عبر ثلاث خطوات، الأولى تسجيل الدخول لقنوات الخدمة المتاحة، والثانية البحث عن وظيفة شاغرة مناسبة، وأخيراً، فتح الوظيفة المرغوبة والضغط على «تقديم».

وحدد الموقع ست محطات رئيسة في رحلة البحث والحصول على أكثر الفرص الوظيفية ملاءمة لتطلعات وطموحات الباحثين عن عمل، الأولى «الحصول على الدعم المهني»، من خلال التعرّف إلى فرص الدعم المهني المتوافرة لمساعدة الباحث عن عمل على التخطيط لمهمة البحث عن وظيفة، والتسجيل في البرامج المتاحة لبناء معرفته ومهاراته، والثانية «كتابة السيرة الذاتية» بطريقة جذّابة، تظهر خبرات ومهارات الباحث عن وظيفة المهنية، وتزيد من فرص حصوله على عروض عمل.

وتتمثل المحطة الثالثة في «البحث والتقدّم إلى الوظائف»، إذ يجب البحث عن الفرص الوظيفية الأكثر ملاءمة لخبرات وطموحات الشخص، خصوصاً أن المنصة تتيح له التقدّم لها بسهولة، وبلمسة واحدة، فيما تختص المحطة الرابعة بـ«حضور المقابلات»، عبر استقبال دعوات المقابلات الوظيفية مع كل تفاصيلها، سواء كانت مقابلة عن بعد، أو معلومات موقع المقابلة، مع إضافة موعد المقابلة إلى جدول المواعيد.

وتشمل المحطة الخامسة «تقديم الوثائق المطلوبة لشغل الوظيفة»، حيث يجب الاستجابة لطلبات الجهات الموظّفة، بما في ذلك تحديد موعد فحص اللياقة الصحية للعمل، وإرسال نتيجة الفحص الطبي إلى الجهة الموظّفة، والتقديم على شهادة بحث الحالة الجنائية، وأخيراً «ابدأ العمل الجديد»، من خلال توقيع عقد التوظيف والتسجيل في صندوق أبوظبي للتقاعد (إذا كان الموظف مواطناً).

عقد العمل

عرَّفت المنصة التوظيفية عقد العمل في إمارة أبوظبي بأنه اتفاق لمدة محددة أو غير محددة، يُعقد بين صاحب العمل والموظّف، حيث يتعهد الموظّف بالعمل لحساب صاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر يدفعه إليه صاحب العمل، كما يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية، ويمكن كتابة نسخة منه باللغة الإنجليزية. وذكرت أنه يجب أن يتضمن عقد العمل ست نقاط رئيسة، هي تاريخ توقيع العقد، تاريخ بدء العمل، نوع العمل والمكان، الراتب، الشروط، مدة العقد (إذا كان محدد المدة)، لافتة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تحتفظ بنسخة عن عقد العمل كنسخة مرجعيّة، للرجوع إليها في حال نُشوب نزاع وظيفي أو عند نهاية الخدمة، ويمكن للموظفين وأصحاب العمل مراجعة تفاصيل العقد من خلال زيارة صفحة عرض عقد العمل على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

إجراءات التقدم لشغل الوظائف من خلال الموقع التوظيفي تستغرق 6 دقائق.

«تم» يُقدم خدمات لأصحاب العمل من القطاعين العام والخاص في أبوظبي.

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