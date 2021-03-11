شيخ الأزهر يشيد بمتانة العلاقات مع الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، متانة العلاقات التي تربط بين الأزهر ودولة الإمارات.

وشدد فضيلته خلال استقباله الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على أن التعاون بين الأزهر الشريف ودولة الإمارات قد ساهم بشكل كبير في مواجهة الفكر المتطرف، ومد جسور الحوار بين الشرق والغرب.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية نشر قيم التسامح وتقبل الآخر، وعلى الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في سبيل تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر، وسبل تعزيزه عالمياً.

من جانبه، أعرب السفير حمد الشامسي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكداً تقدير دولة الإمارات للأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به فضيلته في ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي، ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل.