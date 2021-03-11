اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تفاهم بشأن المشاورات بين الإمارات وأوروغواي الشرقية

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس الأول، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية مع وزارة الخارجية لجمهورية أوروغواي الشرقية.
ووقع المذكرة السفير عبدالله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بالوزارة، والسفير ريكاردو غونزاليس أريناس مدير عام الشؤون السياسية بخارجية الأوروغواي.
وبموجب المذكرة، يتشاور الجانبان حول القضايا الثنائية لدعم وتوطيد العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وتنمية فرص التعاون، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفرص التعاون في المنظمات الدولية.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا