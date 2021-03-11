أكاديمية الإعلام الجديد تطلق تقريرها السنوي الأول لعام 2020

الإمارات

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دبي (الاتحاد)

نشرت «أكاديمية الإعلام الجديد» تقريرها الشامل الأول من نوعه حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة، وأبرز المحطات في الإعلام الاجتماعي في هذا القطاع للعام 2020 وأكثرها تأثيراً على الساحة العربية والعالمية.

ويعرض التقرير الذي نشرته الأكاديمية تحت عنوان «كيف استخدم الشرق الأوسط وسائل التواصل الاجتماعي في 2020» لأهم التوجهّات التي سادت استخدام منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2020 والذي ارتفع بشكل كبير نتيجة الإجراءات الصحية الوقائية التي ترافقت مع التدابير التي اتخذتها دول العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ورصد التقرير اعتماد 79% من الشباب العربي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للاطلاع على الأخبار اليومية. كما أشار إلى زيادة كبيرة في متابعي عدد من أهم الشخصيات المؤثرة على تطبيق «تيك توك» بنسبة 65% بين فبراير وأغسطس في عام 2020. وبحسب التقرير، سجل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات المعدل الأعلى إقليمياً في عدد حسابات التواصل الاجتماعي للفرد، بمعدل 10 حسابات للشخص الواحد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. واحتلت جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى إقليمياً والتاسعة عالمياً من حيث عدد حسابات «فيسبوك» فيها، بأكثر من 44 مليون حساب، وذلك بحسب الأرقام المسجلة في التقرير حتى أكتوبر 2020. وأشار التقرير إلى وصول تطبيق «سناب شات» لما يقارب 67 مليون مستخدم في المنطقة شهرياً، في زيادة سنوية بلغت 38% حتى أكتوبر 2020. وحلت المملكة العربية السعودية والعراق ومصر ضمن أهم 13 سوقاً من حيث عدد المشتركين في تطبيق «سناب تشات».

وأكد راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أن أكاديمية الإعلام الجديد التي انطلقت عام 2020 في موقع متقدم على مستوى المنطقة للمساهمة ببرامجها التي توفر خيارات التدريب والتعليم الرقمي والافتراضي في إعداد جيل جديد من صنّاع المحتوى الإبداعي والمبتكر وتأهيلهم بالمهارات والقدرات والإمكانات التي تتيح لهم ابتكار محتوى رقمي متميز يجذب الجمهور في منطقتنا. وأضاف: «نأمل أن يمكّن «تقرير التواصل الاجتماعي في 2020» الصادر عن أكاديمية الإعلام الجديد صنّاع القرار وقادة المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص ومبدعي المحتوى في المنطقة من الاستفادة من مخرجات التقرير لتصميم استراتيجيات تسهم في تطوير المحتوى الحالي والمستقبلي على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة علمية مبنية على معطيات ومهارات مدروسة وموثوقة من الخبراء والمختصين».