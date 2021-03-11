الامارات | طرق دبي ترصد مليوني نقطة نول بلاس للقراء في تطبيق "اقرأ مع الهيئة"

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي ترصد مليوني نقطة نول بلاس للقراء في تطبيق "اقرأ مع الهيئة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق "اقرأ مع الهيئة" ورصد مليوني نقطة نول بلاس لركاب مختلف وسائل النقل التابعة للهيئة في شهر القراءة وتدشين مجموعة من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز ثقافة موظفي الهيئة وأسرهم وكذلك رواد وسائل المواصلات التابعة لها من خلال تحفيزهم على القراءة إلى جانب سحب جوائز لأبرز المشاركين في فعاليات الهيئة بالتعاون مع شركة سيركو الشرق الأوسط.

ويأتي تنظيم الهيئة لتلك المبادرات بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بشهر القراءة 2021 الذي يقام في شهر مارس من كل عام وينطلق تحت شعار "أسرتي تقرأ" للعام 2021.

وتؤكد الهيئة من خلال المشاركة في شهر القراءة 2021 حرصها على دعم توجهات القيادة الرشيدة التي تدعو إلى ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة وتعزيز مفهوم القراءة والمطالعة مما يسهم في بناء مجتمع واع ومسلح بالمعرفة وهو ما يخدم تحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026.

وقالت روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري والمؤسسي في الهيئة: "يعتبر شهر القراءة من المناسبات التي نطمح من خلالها إلى تأكيد جهودنا في تشجيع موظفينا على القراءة والاطلاع ويضيف شعار "أسرتي تقرأ" لشهر القراءة هذا العام منحى إيجابياً نسعى من خلاله إلى مضاعفة الجهود وتعميم ثقافة المعرفة للوصول إلى أسر موظفي الهيئة إلى جانب ذلك وضعت الهيئة على عاتقها تشجيع رواد وسائل المواصلات العامة على القراءة من خلال تطبيق "اقرأ مع الهيئة".

وأضافت المحرزي: "أطلقت الهيئة الإصدار الجديد من تطبيق اقرأ مع الهيئة الذي يحمل في طياته إضافة أكثر من 600 مادة معرفية جديدة من كتب الكترونية باللغة العربية والانجليزية وكتب صوتية وفيديوهات ومقالات متنوعة وبإمكان متصفحي التطبيق تحميل جميع المنشورات الصادرة من الهيئة مثل مجلة المسار ومجلة سلامة ..وتمت إضافة رابط الكتروني لمنح القارئ إمكانية تصفح العديد من الصحف والمجلات"، مشيرة إلى أن الهيئة ستكافئ القراء بإجمالي 2 مليون نقطة نول بلاس وبالتالي جعل القراءة أكثر فائدةً وإثراءً.

يذكر أن نظام نقاط نول بلاس الموجود في بطاقات نول هو عبارة عن توفير نقود على شكل نقاط تتيح لمستخدميها الاستفادة منها خلال التنقل في وسائل النقل الجماعي أو دفع قيمة مشترياتهم في نحو 12 ألف محل ومتجر معتمد في هذا النظام إلى جانب دخول متحف الاتحاد والحدائق العامة في دبي.

وأشارت المحرزي إلى أن الهيئة مستمرة في طرح مبادرة "مستشار القراءة" للعام السادس على التوالي التي ستُعقد افتراضياً بمشاركة مجموعة من موظفي الهيئة سعياً إلى نقل المعرفة وتشجيع الموظفين على القراءة وسيتضمن الملتقى مناقشة حوارية حول القراءة وأهميتها بالإضافة إلى عرض تقديمي من قبل أحد مرشحي "مستشار القراءة" لتسليط الضوء على أهم القراءات التي قام بها وتختم المبادرة بتكريم أفضل المشاركين لعام 2020.

وقالت المحرزي: "تنظم الهيئة ورشا افتراضية تحت عنوان "ساعدني كي أقرأ" يتم من خلالها عقد جلسات افتراضية بمشاركة متطوعين من قيادات الهيئة بهدف تعليم القراءة للأطفال اليتامى في المراحل الدراسية التمهيدية من الأُسر ذوي الدخل المحدود بالتنسيق مع مركز روافد للتطوير والتعليم وجمعية الهلال الأحمر ..وتؤكد الهيئة سعيها إلى تعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتحقيق التنمية في الجوانب التثقيفية والتعليمية على النطاق المجتمعي بأكمله".

وتقيم الهيئة فعالية افتراضية تحت عنوان "طفلي يقرأ" هي عبارة عن مشاركة أبناء موظفي الهيئة لقراءاتهم وطرح أفكارهم الأدبية والإبداعية عبر حلقة شيقة وممتعة هدفها تعزيز مكانة القراءة لفئة الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً ..كما ستعقد الهيئة ورشة افتراضية من قبل مرشحي مبادرة "مستشار القراءة" وبمشاركة أسر الموظفين لكتابة ورسم قصص من واسع خيال أطفالهم وتقام هذه الورشة في الفترة المسائية لضمان مشاركة أكبر عدد من أسر الموظفين.

وسيتم تقديم جوائز للمشاركين في مبادرات الهيئة لشهر القراءة 2021 بالتعاون مع شركة سيركو وذلك للمتعاملين الأكثر استخداماً لتطبيق "أقرأ مع الهيئة" والمشاركين في أنشطة القراءة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة إلى جانب الأطفال المشاركين في الورش الافتراضية الداخلية.

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