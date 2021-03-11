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الامارات | حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

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أشرف جمال - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئياً أحياناً غداً الجمعة، ويكون مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً يوم السبت خاصة شمالاً وعلى الجزر.

 

 وذكر أن الرياح ستكون جنوبية غربية نهار الجمعة معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، تتحول آخر ليل الجمعة إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر يوم السبت، تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً.

 

 وأفاد بأن البحر سيكون متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب تدريجياً غرباً آخر ليل الجمعة وصباح السبت، يصبح مضطرب بوجه عام يوم السبت وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان يوم الجمعة، يصبح متوسط إلى مضطرب أحياناً يوم السبت.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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