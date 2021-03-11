الامارات | إنقاذ 8 أشخاص علقوا في وادي شحة برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 8 أشخاص علقوا في وادي شحة برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق مكون من مركز شرطة الرمس وطيران الشرطة وقسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني ، وبمشاركة بعض أهالي الإمارة ثمان أشخاص من جنسيات وأعمار مختلفة علقوا بمنطقة وعرة في وادي شحة، وذلك كما ذكرت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وقد ثمن قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، جهود فريق العمل المشارك في إنقاذ الأشخاص العالقين في صورة تعزز زمن سرعة الاستجابة في التعامل مع كافة البلاغات الواردة.

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