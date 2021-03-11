الامارات | شرطة أبوظبي تفتتح مركز فحص فني للمركبات الثقيلة في الفاية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تفتتح مركز فحص فني للمركبات الثقيلة في الفاية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

افتتحت شرطة أبوظبي وشركة مواصلات الإمارات مركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة بمنطقة الفاية بمدينة ابوظبي ، وذلك في إطار خطة تحديث وتطوير مراكز تقديم الخدمة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وأكد مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري أن المركز يقدم الخدمات المتطورة للجمهور بأفضل المستويات ضمن منظومة متكاملة في إطار حرص شرطة أبوظبي علي إنشاء مراكز خدمية بمختلف مناطق إمارة أبوظبي لمواجهة التحديات والمستجدات وتحقيق المزيد من المنجزات في مسيرة الدولة التطويرية وتقديم الخدمات تحقيقًا لاستراتيجية شرطة أبوظبي في مجال المحافظة على ثقة الجمهور.

وأوضح مدير مديرية ترخيص السائقين والاليات العقيد محمد البريك العامري أن انشاء المركز يأتي اختصاراً للمسافات والوقت على المتعاملين من ملاك المركبات الثقيلة وسائقيها وتسهيل إنجاز خدمات التسجيل وتجديد الترخيص وغيرها من الخدمات في مراكز الفحص، بما يجعلها خدمات أكثر تميزاً وتوافقاً مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة وتحقق الرضا والسعادة لدى الشركاء والمتعاملين.

و أشار إلى أن الاهتمام بالتوسعة وزيادة المراكز يعزز من جاهزية المديرية في استمرارية تنفيذ الأعمال وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس "كوفيد 19" والالتزام بالتباعد الاجتماعي لوقاية العاملين والمتعاملين.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على توحيد الجهود في إسعاد المتعاملين بكافة فئاتهم من خلال تقديم خدمات متميزة وعلى مدار الساعة مع التركيز علي اختيار المواقع الجغرافية المميزة موضحاَ أن مواعيد عمل مركز الفاية تبدأ في السابعة صباحاً ولغاية العاشرة مساء من الأحد إلى الخميس.

حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات الإمارات محمد عبدالله الجرمن، وعدد من ضباط مديرية ترخيص السائقين والآليات.

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