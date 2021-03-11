الامارات | اكتمال مرحلة التطعيم ضمن تجارب اللقاح الروسي القائم على الفيروس الغُّدي البشري

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال مرحلة التطعيم ضمن تجارب اللقاح الروسي القائم على الفيروس الغُّدي البشري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المكتب الإعلايم لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه تم اكتمال مرحلة التطعيم ضمن تجارب اللقاح الروسي القائم على الفيروس الغُّدي البشري في الإمارات، بعد أن تلقى 1,000 متطوع في الدولة الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضاف المكتب الإعلامي في تغريدة لاحقة قائلاً "تنتقل التجارب الآن إلى مرحلة جمع البيانات العلمية ودمج نتائج تجارب اللقاح في دولة الإمارات مع النتائج العالمية المتوفرة حالياً، حيث سيجري الكشف عن نتائج تجارب اللقاح في الدولة في شهر أبريل 2021، علماً بأن فاعلية اللقاح الروسي تبلغ 91.6%".

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