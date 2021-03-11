الامارات | باراغ خانا: الإمارات نموذج ملهم في التحوّل الذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن باراغ خانا: الإمارات نموذج ملهم في التحوّل الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبير عالمي في مجال التحوّل الذكي أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لدولة الإمارات ودبي، التي قدمت للعالم نماذج ملهمة في التحول الذكي وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وبناء بنية تحتية رقمية وإنشائية متطورة عززت من مكانتها العالمية واقتصادها المعرفي المستدام، والتي شكلت مصدر إلهام لكثير من حكومات الدول الساعية إلى بناء مستقبل أفضل لشعوبها.

وقال المستشار الاستراتيجي والمتخصص في التنمية والتحوّل الذكي ومؤسس شركة «فيوتشر ماب»، الدكتور باراغ خانا، خلال مشاركته في جلسة افتراضية بعنوان «بيانات 2020.. فرصة لرسم رؤى سليمة وعلمية للحاضر والمستقبل»، حاوره فيها مدير أكاديمية دبي للمستقبل سعيد القرقاوي، إنه رغم كل التحديات التي شهدها العالم خلال 2020، إلا أن الاقتصادات الآسيوية استعادت عافيتها بسرعة أكبر من سواها، كما أن التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد في آسيا كان أفضل بكثير من طريقة إدارة هذه الأزمة في العديد من دول العالم، ما يؤكد بشكل متزايد وجهة النظر بأن آسيا هي المحور الجديد للاقتصاد العالمي. وأضاف أن عام 2020 وما شهده من تطورات شكل مؤشراً لانتقال محور القوة الاقتصادية إلى آسيا التي سجلت حكوماتها ودولها نتائج أفضل بكثير من سواها على صعيد التصدي للجائحة من جهة والتعافي الاقتصادي من جهة أخرى، مشيراً إلى ريادة الإمارات ودبي التي قدمت الكثير من الدروس والتجارب الناجحة للعالم، وكيف استطاعت أن تتحوّل إلى مدينة عالمية بروابط متينة مع مختلف الدول.

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