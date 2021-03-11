الامارات | مبادرة لطباعة إرشادات استعمال الأدوية بلغة «برايل»

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لطباعة إرشادات استعمال الأدوية بلغة «برايل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة مجتمعية جديدة، بطباعة إرشادات وتعليمات استخدام الأدوية بلغة «برايل» الخاصة بالمكفوفين، من خلال ملصقات على علب الأدوية، حتى يتمكن المكفوفون من قراءة تعليمات استعمال الأدوية بشكل مفهوم دون الحاجة للمساعدة. وتأتي المبادرة في إطار توجهات حكومة الإمارات، لتعزيز وترسيخ حقوق أصحاب الهمم، وتوفير جميع الخدمات الموائمة لدعم قدراتهم.

وتهدف المبادرة للتسهيل على أصحاب الهمم من فئة المكفوفين، وحماية صحتهم من الاستخدام الخطأ للأدوية، سواء من ناحية نوعية الدواء، أو الجرعة المسجلة بالوصفة الطبية، من خلال توزيع الملصقات على الأدوية الأكثر استخداماً.

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