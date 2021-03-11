الامارات | مضيفة طيران تتهم عاملة «باديكير» بإصابة إصبع قدمها

شكرا لقرائتكم خبر عن مضيفة طيران تتهم عاملة «باديكير» بإصابة إصبع قدمها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض دعوى مضيفة طيران، اتهمت عاملة «باديكير» بالتسبب في إصابتها بالتهابات بإصبع القدم، وطالبت بـ100 ألف درهم تعويضاً، وأكدت المحكمة أن أقوال المدعية مرسلة، ودون دليل.

وفي التفاصيل، أقامت مضيفة طيران دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام مركز تجميل بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عما لحق بها من ضرر مادي ومعنوي، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها توجهت إلى المركز لعمل جلسة «باديكير»، وكانت تعاني وجود ظفر نامٍ تحت الجلد، وقامت العاملة بالتعمق وقص الجلد، وعندما طلبت منها التوقف بسبب الآلام المبرحة التي شعرت بها، استمرت في العمل، ما أدى إلى نزف الإصبع، وبعدها قامت العاملة برش مادة مطهرة، ووضع أسيتون على سطح الظفر، ثم وضع طلاء الأظافر.

وأشارت المدعية إلى توجهها إلى الطبيب، بسبب استمرار الألم، حيث قام بإعطائها مضاداً حيوياً للالتهابات، وراحة لمدة ثلاثة أيام، إلا أن حالة قدمها ازدادت سوءاً مع استمرار الآلام، فنصحها الطبيب بالخضوع لجراحة لإزالة الجلد حول الظفر، حيث ثبت من خلال التقرير الطبي وجود ظفر نامٍ تحت الجلد المصاب.

وتابعت أنه تم إجراء العلاج واستئصال الظفر النامي تحت تخدير موضعي، ما أثر فيها كونها مضيفة طيران، وتقتضي طبيعة عملها الوقوف على قدميها والحركة الدائمة المستمرة بتعطيلها عن العمل أسبوعين كاملين، فيما طلب وكيل المدعى عليه (مركز سبا) رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وتجهيل الوقائع.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن المدعية أقامت دعواها لتعويضها عن الأضرار التي أصابتها بإحدى جلسات «الباديكير» ما تسبب في حدوث التهابات بإصبع القدم، وجاءت أقوالها بهذا الشأن مرسلة دون دليل، خصوصاً في ظل إنكار المدعى عليه، كما أن التقارير الطبية بحد ذاتها لا تدلل على المتسبب، وإنما بيان أن المدعية تعرضت للإصابة، وقد جاءت الدعوى خالية من دليل على وجود خطأ في جانب المدعى عليها، مشيرة إلى أنه بانهيار ركن الخطأ، تنهار أركان المسؤولية، وتكون الدعوى قائمة على غير أساس من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.

- المضيفة قالت إنها تعرضت لآلام ونزف في الإصبع.

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