الامارات | إنشاء ممر سفر خالٍ من الحجر الصحي بين الإمارات وإسرائيل

شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء ممر سفر خالٍ من الحجر الصحي بين الإمارات وإسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت حكومتا الإمارات وإسرائيل مناقشات رسمية لإنشاء ممر سفر خالٍ من الحجر الصحي بين البلدين، للمسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد «كوفيد-19»، بهدف تسهيل حركة السفر لأغراض تجارية وسياحية ورسمية. وتجري حالياً اجتماعات بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية الإسرائيلية للتفاوض على بنود الاتفاق في هذا الصدد، بهدف إبرام الاتفاق والبدء بتنفيذه في أبريل 2021.

وأكد الجانبان في بيان مشترك، أن إنشاء الممر من شأنه أن يزيد من مستوى التبادل الثنائي في أعقاب الاتفاق الابراهيمي للسلام التاريخي، ويولد فرصاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين. وأشارا إلى أن المناقشات الرامية إلى إنشاء الممر تأتي اعترافاً بالجهود الناجحة التي بذلتها كل من الإمارات وإسرائيل في مكافحة «كوفيد-19»، لا سيما أنهما تقودان أكبر حملة تلقيح في العالم، وقد أعربتا عن التزامهما المشترك بالبرهنة على أن القضاء على الوباء يتطلب القيام بحملات تلقيح فعالة وواسعة النطاق ومنسقة بين مختلف الدول. وأكدت قيادتا الإمارات وإسرائيل من جديد أن تعزيز الأمن الصحي العالمي مسؤولية جماعية، وأشارتا إلى أهمية الجهود متعددة الأطراف والتعاون الدولي لتحقيق التعافي من الوباء بشكل عادل ومستدام.

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