الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاويات

أثنى قراء يسكنون في إمارة عجمان، على تغيير حاويات القمامة القديمة، بأخرى جديدة، في جميع أرجاء الإمارة، خصوصاً أن الحاويات الجديدة مصنوعة من مواد قابلة للتدوير، بجانب توافر غطاء يسهم في الحد من انتشار الروائح الكريهة.

تعقيم

لاحظ متسوّقون وجود حالة من التراخي في تعقيم عربات التسوّق في بعض المتاجر الكبرى، الأمر الذي يدفع العديد من المرتادين إلى تعقيم العربات بأنفسهم.

تطعيم

أثنى مراجعون لمراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة، على جهود العاملين في تنظيم عملية الحصول على جرعات لقاح «كوفيد-19» باحترافية عالية، سواء في سرعة العمل، أو على صعيد تقديم النصائح والإرشادات اللازمة للأشخاص عن الأمور الواجب اتباعها بعد الحصول على الجرعة.

رقابة

طالب سكان في أبوظبي بتشديد الرقابة على المخابز والمطاعم الصغيرة، إذ تغيب عن بعضها مقومات النظافة الأساسية، ما يثير مخاوفهم من تسببها في نقل الأمراض والفيروسات.

خدمة

اشتكى قارئ عدم تمكنه من إلغاء إحدى الخدمات التلفزيونية المقدمة له عبر الإنترنت المنزلي، وقال إنه أجرى الكثير من الاتصالات بخدمة العملاء في الشركة المعنية لإلغاء الخدمة، لكن في كل مرة يأتيه ردّ من الموظفة الافتراضية، يوجهه إلى اللجوء لتطبيق الشركة، بينما التطبيق لا يتضمن خيار إلغاء الخدمة.

صحافة

تعترض جهات على قيام صحافيين بنشر معلومات مدرجة في مواقعها الإلكترونية الرسمية، وفي الوقت نفسه ترفض الإجابة عن تساؤلات الصحافيين عند التواصل معها لهذه الغاية!

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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