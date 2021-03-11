الامارات | توحيد آلية إصدار الإجازات المرضية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن توحيد آلية إصدار الإجازات المرضية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت منشآت صحية حكومية وخاصة في أبوظبي عن تحديث نظام الإجازات المرضية الإلكترونية، وتوحيد آلية إصدار الإجازات على مستوى الإمارة، بهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات الصحية، بحيث يتم إصدار الإجازات المرضية من خلال نظام الإجازات الإلكترونية بمنصة «تم» فقط، اعتباراً من 14 مارس الجاري، مشيرين إلى أن الأطباء باتوا ملزمين بتفعيل الهوية الرقمية «PASS UAE»، وفي حالة عدم الالتزام بتفعيل الهوية الرقمية سيتم رفض طلب الإجازات المرضية المقدمة من خلالهم.

ووفقاً لمنصة «تم» يتم تقديم طلب تصديق الشهادة المرضية من قبل الطبيب عبر النظام الإلكتروني، واعتماد الطلب إلكترونياً للإجازات المرضية قصيرة المدى، أما الإجازات المرضية طويلة المدى فيتم اعتمادها من قبل اللجنة الطبية، ويتم استلام الإجازة المرضية المصدقة شخصياً، أو من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي.

وتقسم دائرة الصحة في أبوظبي الإجازات المرضية إلى قسمين، قصيرة وطويلة الأجل، وتشمل الإجازات القصيرة الأجل كل الإجازات المرضية الصادرة لفترات حتى سبعة أيام، سواء كانت متتالية أو غير متتالية، بينما تشمل الإجازات الطويلة الأجل كل الإجازات المرضية الصادرة لفترة أكثر من سبعة أيام متتالية، ويحق إصدار الإجازات المرضية القصيرة الأجل من قبل الطبيب الممارس العام والطبيب الأخصائي والطبيب الاستشاري، ويحق لكل من الطبيب الأخصائي والاستشاري إصدار الإجازات المرضية الطويلة الأجل.

وطبقاً للدائرة، يجب أن تطبع الإجازة مع ذكر التشخيص، ويستثني من ذلك بعض الأمراض القليلة التي يجب عدم ذكرها من المنظور الأخلاقي والمهني، لاحترام خصوصية معلومات المريض، منها مرض نقص المناعة المكتسب، واستئصال الرحم، واستئصال الثدي، واستئصال البروستات، حيث يتم منح الطبيب في هذه الأمراض خيارين للطباعة، طباعة مع ذكر التشخيص وطباعة من دون ذكر التشخيص، ويتم الاختيار بناءً على رغبة المريض.

ولا يسمح للأطباء بمنح المرضى إجازات مرضية بأثر رجعي، وفقاً للقوانين والنظم المعتمدة لديها، مشيرة إلى أنه يحق للطبيب منح المريض إجازة مرضية لمدة يوم واحد عند مراجعة المستشفى، إذا استغرق إجراء الفحوص فتره طويلة، أو عند قدوم المريض من منطقة نائية.

كما لا يحق لأخصائي أمراض النساء والولادة منح الحامل إجازة مرضية في حال الإصابة بالإعياء، لكن يمكن أن تُمنح المريضة فترة الإجازة المرضية المستحقة عند الإصابة بأي مرض أو أعراض مرضية قد تؤدي إلى تدهور حالتها الصحية أو صحة الجنين، على أن يقوم الطبيب بذكر مبررات منح فترة الإجازة المرضية، أو إرفاق المستندات الداعمة مثل نتائج الفحوص الجديرة بالذكر، وإلا سيتم رفض الإجازة أو تقليل مدتها.

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