الامارات | «السلامة الغذائية» تغلق مطعم «آمنة» لمخالفات صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تغلق مطعم «آمنة» لمخالفات صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بإغلاق إداري بحق مطعم «آمنة» في أبوظبي، لمخالفات صحية وتدني مستوى نظافة المعدات، ورصد مواد غذائية دون تاريخ صلاحية.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإغلاق جاء لتكرار حصول المنشأة على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، منها تدني مستوى النظافة في جميع مناطق تداول وحفظ الغذاء، وتدني مستوى نظافة المعدات وأدوات حفظ وتداول الأغذية ورصد مواد غذائية دون تاريخ صلاحية، حيث صدرت بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات وإنذاران، وتم رصد حالة تسمم غذائي، خلال فترة ضبط هذه المخالفات.

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