الامارات | مواصلات الإمارات تفتتح مركزاً لفحص المركبات الثقيلة في الفاية

شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلات الإمارات تفتتح مركزاً لفحص المركبات الثقيلة في الفاية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات الإمارات، محمد عبدالله الجرمن، مركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة في محطة الفاية بأبوظبي، بالتعاون والشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في إطار خطة تحديث وتطوير مراكز تقديم الخدمة، في مختلف مناطق الدولة.

وأكد الجرمن أن افتتاح مبنى الفحص الفني للمركبات الثقيلة، يأتي استكمالاً لخطة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشيراً إلى أن منظومة الخدمات، التي توفرها الشركة، تشمل: الخدمات الفنية من صيانة وإصلاح وفحص، بالإضافة إلى خدمات النقل والتأجير المختلفة.

وأوضح أن موقع الفحص الفني يشمل أربعة مسارات: اثنين للفحص النظري، والآخرين للفحص الشامل، وبطاقة استيعابية تصل إلى 52 مركبة بالساعة، في حالة تشغيل جميع المسارات، وهي مسارات انسيابية تضمن عدم تكدس المركبات الثقيلة، وتسهيل الحركة لسائقيها.

وأضاف أن الموقع الجديد هو الثامن من نوعه في أبوظبي، حيث تنتشر بقية المواقع في المناطق المختلفة بالإمارة، فضلاً عن موقع آخر في إمارة الفجيرة، لافتاً إلى أن مراكز الفحص الفني أنجزت، خلال العام الماضي، نحو 140 ألف عملية فحص لصالح المستفيدين من أصحاب وملاك المركبات الثقيلة، بما فيها الشركات البترولية العاملة في الحقول البرية والبحرية، وبقية الشركات صاحبة العمالة في إمارة أبوظبي والمواطنين من ملاك المزارع.

ولفت إلى أن خدمات الفحص الفني تنقسم إلى خدمات الفحص الفني بالمواقع المنتشرة في أبوظبي والفجيرة، وكذلك الخدمات المقدمة من جهاز الفحص الفني المتحرك للمركبات في جميع إمارات الدولة، إلى جانب خدمات فحص المقطورات (القواليص)، والمبردات والثلاجات الناقلة للفواكه والخضراوات والأشتال الزراعية، كما تشمل الخدمات الفحص الخاص بطلب تغير صنف المركبة وصبغ وسمكرة وتغيير لون المركبة.

وأشار الجرمن إلى أن مواصلات الإمارات بدأت، مطلع العام الجاري، تنفيذ خطة للتحول الرقمي لخدمات الفحص الفني في جميع المراكز، من خلال تفعيل خدمة الحجز المسبق للشركات والأفراد في نظام خدمة العملاء على الموقع الإلكتروني للشركة، مع توفير خيارات الدفع بالبطاقة الائتمانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news