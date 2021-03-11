الامارات | 2204 إصابات جديدة بـ «كورونا».. و8 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2204 إصابات جديدة بـ «كورونا».. و8 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 242 ألفاً و26 فحصاً جديداً لفيروس «كورونا» لفئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2204 حالات إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 317 ألفاً و909 حالات، كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثماني حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1353 حالة.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1693 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 398 ألفاً و126 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 42 ألفاً و650 جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كورونا»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى اليوم، ستة ملايين و367 ألفاً و861 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 64.38 جرعة لكل 100 شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news