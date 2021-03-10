الامارات | بيان مشترك لدولة الإمارات وإسرائيل بشأن إنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك لدولة الإمارات وإسرائيل بشأن إنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت حكومتا الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مناقشات رسمية لإنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين البلدين، للمسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس /كوفيد-19/، بهدف تسهيل حركة السفر لأغراض تجارية وسياحية ورسمية.

وتجري حاليا اجتماعات بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية الإسرائيلية للتفاوض على بنود الاتفاق في هذا الصدد، بهدف إبرام الاتفاق والبدء بتنفيذه في أبريل 2021.

وأكد الجانبان ــ في بيان مشترك ــ أن إنشاء ممر للسفر بين دولتي الإمارات وإسرائيل من شأنه أن يزيد من مستوى التبادل الثنائي في أعقاب الاتفاق الابراهيمي للسلام التاريخي، ويولد فرصاً إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين.

وأشار الجانبان إلى أن المناقشات الرامية إلى إنشاء هذا الممر تأتي اعترافا بالجهود الناجحة التي بذلتها كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل في مكافحة وباء "كوفيد-19"، لا سيما أنهما تقودان أكبر حملة تلقيح في العالم ..وقد أعربتا عن التزامهما المشترك بالبرهنة على أن القضاء على الوباء يتطلب القيام بحملات تلقيح فعالة وواسعة النطاق ومنسقة بين مختلف الدول.

وأكدت قيادة دولة الإمارات ودولة إسرائيل من جديد أن تعزيز الأمن الصحي العالمي مسؤولية جماعية، وأشارتا إلى أهمية الجهود متعددة الأطراف والتعاون الدولي لتحقيق التعافي من هذا الوباء بشكل عادل ومستدام.

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