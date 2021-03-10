الامارات | محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فى قصر سموه فى زعبيل مساء اليوم معالي محي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الصديقة الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى الدولة.

وقد رحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالضيف متمنيا له زيارة ناجحة للدولة تثمر نتائج طيبة على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محي الدين ياسين أطراف الحديث حول بناء شراكة اقتصادية واستثمارية بين البلدين وزيادة حجم التابدل التجاري بين الطرفين بما يعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الصديقين.

وتطرق الحديث بين سموه والضيف الى همية الشراكة الاستثمارية فى قطاعات الموانئ والطاقة النظيفة والتصنيع والامن الغذائي وغيرها من المجالات المتاحة لدى البلدين.

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة دفع عجلة الاقتصاد العالمي وازدهاره وتنميته بعد محاصرة جائحة فيروس كورونا والحد من من انتشارها وآثارها السلبية على مسيرة التنمية المستدامة فى شتى الميادين .

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