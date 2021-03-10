الامارات | تمديد العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة عن قرار تمديد العمل بتطبيق الإجراءات الإحترازية، حتى 8 أبريل المقبل، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، عن تمديد العمل بتطبيق مجموعة من الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية في الإمارة، من خلال تحديد الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 60%، وخفض الطاقة الاستيعابية لوسائل المواصلات العامة ودور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية في الصالات المغلقة ومراكز اللياقة البدنية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 50%، كما تم تحديد الطاقة الاستيعابية للشواطئ والخدمات العامة والحدائق بنسبة 70%، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الفيروس.

وناشد اللواء علي بن علوان النعيمي أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن مترين، مع التقيّد بلبس الكمامات في كل الأماكن العامة، مؤكداً إلزام المطاعم والمقاهي بالتباعد الجسدي لمسافة مترين بين طاولات الطعام، وعدم السماح بالجلوس على طاولة واحدة لأكثر من 4 أشخاص باستثناء أفراد العائلة الواحدة.

وأهاب بأفراد المجتمع ضرورة الالتزام بالقرار، والتقيّد بالعدد المحدد عند الاحتفال بعقد القران والمناسبات العائلية (10) أشخاص فقط، و20 شخصاً فقط في حالات العزاء وتشييع الجنائز، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً أن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، والجهات المسؤولة ستتعامل بحزم مع المخالفين.

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