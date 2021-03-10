«خليفة سات» يلتقط 15 ألف صورة منذ انطلاقه

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف سعيد المنصوري مدير أول قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء، عن أن القمر الاصطناعي خليفة سات التقط 15 ألفاً و857 صورة مختلفة من انطلاقه.

و قال لـ «الاتحاد»: تم توفير 45 دراسة تحليلية في الموقع الإلكتروني لمركز محمد بن راشد للفضاء، موضحاً أنه تم إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدخل في جميع عمليات تطوير البرمجيات وتوفير البيانات الرقمية.

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وأضاف: يوفر قسم تطوير التطبيقات والتحليل دراسات دورية متخصصة، تتناول جوانب بيئية مختلفة، مثل مراقبة الظواهر الطبيعية والبشرية ومدى تأثيرها على موارد البيئة كالماء وجودة الهواء والغطاء النباتي، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على سواحل الدولة، ودراسة ظواهر لها انعكاسات على الحياة البحرية، مثل ظاهرة المد الأحمر وغيره.

وأكد المنصوري أن تطوير الأنظمة والتطبيقات الذكية ستعود بالفائدة على الدوائر الخدماتية في الدولة من خلال توفير برمجيات وحلول مبتكرة مبنية على تقنيات الاستشعار عن بُعد، ومعالجة الصور ونظم المعلومات الجغرافية.