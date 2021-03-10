«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «آمنة» بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «آمنة» بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2886736)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

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وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، منها تدني مستوى النظافة في جميع مناطق تداول وحفظ الغذاء، وتدني مستوى نظافة المعدات وأدوات حفظ وتداول الأغذية ورصد مواد غذائية دون تاريخ صلاحية، وغيرها من الممارسات الضارة بسلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات وإنذاران، علماً أنه تم رصد حالة تسمم غذائي خلال فترة ضبط هذه المخالفات.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً، بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.



